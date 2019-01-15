Сериал «История, которую следует прочесть в день, когда ты влюбишься» – это японская дорама о запоздалой первой влюбленности. Дзюнко Харуми уже 32 года, но она никогда не была замужем и даже не заводила серьезных отношений. Когда-то девушка мечтала учиться в лучшем университете страны, но этому желанию не суждено было исполниться. Теперь она работает учительницей в обычной средней школе. Ее жизнь в корне меняется, когда она встречает сразу троих совершенно разных парней, каждый из которых готов бороться за ее любовь.