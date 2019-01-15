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Постер к сериалу История, которую следует прочесть в день, когда впервые влюбишься
1 постер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Киноафиша Сериалы История, которую следует прочесть в день, когда впервые влюбишься

История, которую следует прочесть в день, когда впервые влюбишься (2019 - 2019)

Hajimete Koi o Shita Hi ni Yomu Hanashi 16+
Год выпуска 2019
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал TBS
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал «История, которую следует прочесть в день, когда ты влюбишься» – это японская дорама о запоздалой первой влюбленности. Дзюнко Харуми уже 32 года, но она никогда не была замужем и даже не заводила серьезных отношений. Когда-то девушка мечтала учиться в лучшем университете страны, но этому желанию не суждено было исполниться. Теперь она работает учительницей в обычной средней школе. Ее жизнь в корне меняется, когда она встречает сразу троих совершенно разных парней, каждый из которых готов бороться за ее любовь.

В ролях
В ролях
Юми Адати
Юми Адати
Нагаяма Кенто
Ёшикава Ай
Кёко Фукада
Рюсэй Ёкохама
Томоя Накамура
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
История, которую следует прочесть в день, когда впервые влюбишься - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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