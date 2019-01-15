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История, которую следует прочесть в день, когда впервые влюбишься 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала История, которую следует прочесть в день, когда впервые влюбишься
Киноафиша Сериалы История, которую следует прочесть в день, когда впервые влюбишься Сезоны Сезон 1

Hajimete Koi o Shita Hi ni Yomu Hanashi 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 января 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «История, которую следует прочесть в день, когда впервые влюбишься»

В 1 сезоне сериала «История, которую следует прочесть в день, когда ты влюбишься» в центре событий оказывается школьная учительница Дзюнко Харуми. Женщине уже 32 года, однако она никогда не была влюблена и не выходила замуж. В юности Дзюнко больше занимала учеба и карьера, она мечтала поступить в университет Тодай. А позже она решила, что пора влюбленностей для нее уже в прошлом, и устроилась работать в школу. Но судьба преподносит ей неожиданный сюрприз – сразу троих парней, которые оказываются от нее без ума. Юри – дерзкий старшеклассник, Масаси – умный и хитрый кузен, а Ямасита – бывший одноклассник и нынешний коллега.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «История, которую следует прочесть в день, когда впервые влюбишься» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
15 января 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
22 января 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
29 января 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
5 февраля 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
12 февраля 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
19 февраля 2019
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
26 февраля 2019
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
5 марта 2019
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
12 марта 2019
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
19 марта 2019
График выхода всех сериалов
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