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Постер сериала История, которую следует прочесть в день, когда впервые влюбишься
Киноафиша Сериалы История, которую следует прочесть в день, когда впервые влюбишься Сезоны

История, которую следует прочесть в день, когда впервые влюбишься, список сезонов

Hajimete Koi o Shita Hi ni Yomu Hanashi 16+
Год выпуска 2019
Страна Япония
Эпизод длится 60 минут
Телеканал TBS

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список сезонов сериала «История, которую следует прочесть в день, когда впервые влюбишься»
История, которую следует прочесть в день, когда впервые влюбишься - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов 15 января 2019 - 19 марта 2019
 
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