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Нагаяма Кенто
Nagayama Kento
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Персоны
Нагаяма Кенто
Нагаяма Кенто
Nagayama Kento
Дата рождения
7 марта 1989
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Токио, Япония
Рост
177 см
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.2
Личная жизнь
(2022)
6.8
История, которую следует прочесть в день, когда впервые влюбишься
(2019)
6.2
Соломенный щит
(2013)
Фильмография Нагаяма Кенто
6.2
Импостер
#Manhole
драма, триллер
2023, Япония
Смотреть трейлер
5.2
В любви и глубокой воде
Kureiji Kuruzu
комедия, детектив, мелодрама
2023, Япония
Смотреть трейлер
Страшный человек
комедия, ужасы, дорама
2022, Япония
7.2
Личная жизнь
Love Life
драма
2022, Япония
Смотреть трейлер
6.8
История, которую следует прочесть в день, когда впервые влюбишься
драма, комедия, мелодрама, мини-сериал, дорама
2019, Япония
6.2
Соломенный щит
Wara no tate
триллер
2013, Япония
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