Укрытие
Статьи
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Вся информация о сериале
Куда бежать, если мир погиб? Топ-6 сериалов о выживании в бункере — один из них сняли в России
В списке также две новинки.
Написать
23 сентября 2025 16:40
Бросайте пересматривать «Интерстеллар»: эти 5 фантастических фильмов затянут не хуже — последний сняли за копейки, а рейтинг 7.8
У ленты за $200 тысяч оценка выше, чем у фильма за $205 млн. Но посмотреть стоит и то, и то.
Написать
19 сентября 2025 13:46
Насмотрелись «Очень странных дел» и «Укрытия»? Вот еще 5 фантастических сериалов с оценками до 8.7 — начнете, а опомнитесь лишь под утро
Потому что выключить, не узнав все тайны, практически невозможно.
Написать
17 сентября 2025 13:17
Этот научно-фантастический сериал Стивен Кинг назвал почти идеальным — шоу несправедливо закрыли после первого сезона
Сериал точно понравится любителям как драматических сюжетов, так и запутанных научно-фантастических историй.
Написать
2 июня 2025 13:17
Этот сериал-адаптация Стивена Кинга обязателен к просмотру, если вам нравится «Укрытие»
Несмотря на привязку к имени писателя, сериал закрыли из-за слишком низких рейтингов.
2 комментария
28 мая 2025 07:00
На Apple TV+ Кинг не смотрит даже «Теда Лассо» и «Видеть»: лишь один сериал считает достойным внимания
Считает его лучшим из того, что он видел в 2024 году.
Написать
30 апреля 2025 16:27
От «Теда Лассо» до «Все совпадения неслучайны»: что посмотреть на Apple TV+ после 2 сезона «Разделения»
Хитовый научно-фантастический сериал от Бена Стиллера — далеко не единственная причина, по которой мы так любим эту платформу.
Написать
3 апреля 2025 07:29
Джульетта и Бернард сгорели? Что случилось с героями в концовке 2 сезона «Укрытия»
Разбираемся в финале и рассказываем, чего ждать от продолжения.
1 комментарий
13 февраля 2025 10:30
Неописуемый восторг и 10 из 10: эти 2 Sci-Fi детектива Кинг оценил выше всего в 2024-м
Отличный вариант для тех, кто ломает голову.
Написать
20 января 2025 14:20
Джульетта погибла? Что будет дальше? Объясняем концовку «Укрытия» — одного из лучших сериалов последних лет
У сериала в запасе еще предостаточно загадок, которые нужно раскрыть.
Написать
19 января 2025 20:03
«Дом Дракона» побил очередной рекорд в 2024 году — правда, в этот раз создатели сериала вряд ли будут радоваться
Хитовый сериал от HBO заполучил столько внимания не самым честным способом.
Написать
6 января 2025 12:19
В Сети появилась первая рекомендация Стивена Кинга в этом году — и она понравится фанатам «Остаться в живых»
Оба сериала стали хитами стримингов в прошлом году.
2 комментария
6 января 2025 08:27
Начали второй сезон «Укрытия»? Даты выхода серий вам пригодятся — до финала осталось немного
Заодно рассказали, стоит ли ждать третий сезон.
Написать
3 января 2025 20:32
Кто управляет бункерами, выживет ли Джульетта? Рассказываем, чем закончится сериал «Укрытие»
Финал будет мрачным, но жизнеутверждающим. Почти.
2 комментария
3 декабря 2024 15:44
Смотрите 2 сезон сериала «Укрытие»? Сохраняйте дату выхода серий — не пропустите ни одной
Правда, финал еще не скоро.
1 комментарий
19 ноября 2024 16:40
Критики в восторге, зрители рвут и мечут: объясняем, за что хвалят и критикуют второй сезон «Укрытия»
Долгожданное продолжение истории о жителях подземного бункера пока не впечатляет.
Написать
19 ноября 2024 15:42
Не можете дождаться 2 сезон «Укрытия» целиком? Вот 5 похожих сериалов, где люди живут как в аду
Почти все они уже вышли целиком, а потому теряться в догадках не придется.
Написать
17 ноября 2024 09:54
Мир в огне и бесконечные бункеры: объясняем концовку 1 сезона «Укрытия» накануне выхода продолжения
Зрителей и главных героев до последнего водили за нос.
3 комментария
13 ноября 2024 15:13
Netflix в пролете, Apple на коне: лучшим SciFi 2024 года, со 100% свежести, стал сериал «Укрытие»
Продолжение постапокалипсиса получилось даже лучше первого сезона, который хвалили зрители.
Написать
5 ноября 2024 07:29
«Пацаны» и Fallout «пролетели» мимо топ-5 лучших Sci-Fi-сериалов последней «пятилетки»
В списке лидеров тоже хватает сюрпризов.
Написать
21 августа 2024 17:45
Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды
«Жук в муравейнике» ожил: тизер «Полдня» братьев Стругацких обещает самый смелый sci-fi сериал России (видео)
«Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео)
«Это что, экранизация Battlefield?»: немцы сняли фильм о ВОВ, и его подняли на смех даже в Европе (описание сюжета — уже огромный ляп)
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
Скандалы, суды, гибель актера: за 50 лет до «Августа» в СССР уже сняли экранизацию «В августе 44-го», но ее прокат запретили «наверху»
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
«Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
