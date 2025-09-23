Menu
Статьи о сериале «Silo»
All info
Куда бежать, если мир погиб? Топ-6 сериалов о выживании в бункере — один из них сняли в России
В списке также две новинки.
Write review
23 September 2025 16:40
Бросайте пересматривать «Интерстеллар»: эти 5 фантастических фильмов затянут не хуже — последний сняли за копейки, а рейтинг 7.8
У ленты за $200 тысяч оценка выше, чем у фильма за $205 млн. Но посмотреть стоит и то, и то.
Write review
19 September 2025 13:46
Насмотрелись «Очень странных дел» и «Укрытия»? Вот еще 5 фантастических сериалов с оценками до 8.7 — начнете, а опомнитесь лишь под утро
Потому что выключить, не узнав все тайны, практически невозможно.
Write review
17 September 2025 13:17
Этот научно-фантастический сериал Стивен Кинг назвал почти идеальным — шоу несправедливо закрыли после первого сезона
Сериал точно понравится любителям как драматических сюжетов, так и запутанных научно-фантастических историй.
Write review
2 June 2025 13:17
Этот сериал-адаптация Стивена Кинга обязателен к просмотру, если вам нравится «Укрытие»
Несмотря на привязку к имени писателя, сериал закрыли из-за слишком низких рейтингов.
2 comments
28 May 2025 07:00
На Apple TV+ Кинг не смотрит даже «Теда Лассо» и «Видеть»: лишь один сериал считает достойным внимания
Считает его лучшим из того, что он видел в 2024 году.
Write review
30 April 2025 16:27
От «Теда Лассо» до «Все совпадения неслучайны»: что посмотреть на Apple TV+ после 2 сезона «Разделения»
Хитовый научно-фантастический сериал от Бена Стиллера — далеко не единственная причина, по которой мы так любим эту платформу.
Write review
3 April 2025 07:29
Джульетта и Бернард сгорели? Что случилось с героями в концовке 2 сезона «Укрытия»
Разбираемся в финале и рассказываем, чего ждать от продолжения.
1 comment
13 February 2025 10:30
Неописуемый восторг и 10 из 10: эти 2 Sci-Fi детектива Кинг оценил выше всего в 2024-м
Отличный вариант для тех, кто ломает голову.
Write review
20 January 2025 14:20
Джульетта погибла? Что будет дальше? Объясняем концовку «Укрытия» — одного из лучших сериалов последних лет
У сериала в запасе еще предостаточно загадок, которые нужно раскрыть.
Write review
19 January 2025 20:03
«Дом Дракона» побил очередной рекорд в 2024 году — правда, в этот раз создатели сериала вряд ли будут радоваться
Хитовый сериал от HBO заполучил столько внимания не самым честным способом.
Write review
6 January 2025 12:19
В Сети появилась первая рекомендация Стивена Кинга в этом году — и она понравится фанатам «Остаться в живых»
Оба сериала стали хитами стримингов в прошлом году.
2 comments
6 January 2025 08:27
Начали второй сезон «Укрытия»? Даты выхода серий вам пригодятся — до финала осталось немного
Заодно рассказали, стоит ли ждать третий сезон.
Write review
3 January 2025 20:32
Кто управляет бункерами, выживет ли Джульетта? Рассказываем, чем закончится сериал «Укрытие»
Финал будет мрачным, но жизнеутверждающим. Почти.
2 comments
3 December 2024 15:44
Смотрите 2 сезон сериала «Укрытие»? Сохраняйте дату выхода серий — не пропустите ни одной
Правда, финал еще не скоро.
1 comment
19 November 2024 16:40
Критики в восторге, зрители рвут и мечут: объясняем, за что хвалят и критикуют второй сезон «Укрытия»
Долгожданное продолжение истории о жителях подземного бункера пока не впечатляет.
Write review
19 November 2024 15:42
Не можете дождаться 2 сезон «Укрытия» целиком? Вот 5 похожих сериалов, где люди живут как в аду
Почти все они уже вышли целиком, а потому теряться в догадках не придется.
Write review
17 November 2024 09:54
Мир в огне и бесконечные бункеры: объясняем концовку 1 сезона «Укрытия» накануне выхода продолжения
Зрителей и главных героев до последнего водили за нос.
3 comments
13 November 2024 15:13
Netflix в пролете, Apple на коне: лучшим SciFi 2024 года, со 100% свежести, стал сериал «Укрытие»
Продолжение постапокалипсиса получилось даже лучше первого сезона, который хвалили зрители.
Write review
5 November 2024 07:29
«Пацаны» и Fallout «пролетели» мимо топ-5 лучших Sci-Fi-сериалов последней «пятилетки»
В списке лидеров тоже хватает сюрпризов.
Write review
21 August 2024 17:45
