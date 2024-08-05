Меню
Телеведущая ТНТ Катерина Решнова рассказала о любимых фильмах и сериалах
Ведущая шоу «Утро.ТНТ» приняла участие в фестивале Фонтанка SUP в Санкт-Петербурге и ответила на вопросы Киноафиши.
5 августа 2024 14:45
Постапокалиптический сериал «Укрытие» с Ребеккой Фергюсон продлен на второй сезон
Проект получил заказ на новые серии еще до окончания выхода первого сезона.
15 июня 2023 12:42
Что смотреть на майских праздниках: «Все страхи Бо», продолжение сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Подземелья и драконы»
Главные онлайн-премьеры, которые можно посмотреть в период майских праздников, и несколько любопытных кинотеатральных релизов.
3 мая 2023 15:00
Ребекка Фергюсон стремится раскрыть правду в новом трейлере антиутопического сериала «Бункер»
Шоу повествует об обществе, переселившемся под землю после краха цивилизации.
7 апреля 2023 14:32
