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Сила любви 2014, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сила любви
Киноафиша Сериалы Сила любви Сезоны Сезон 1

Сила любви 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 сентября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Сила любви»

Надежда профессионально занимается бальными танцами. Она не знает другой жизни кроме танцев и буквально посвятила им жизнь. Талант и бешеная работоспособность Надежды приводят к желаемому результату. Ее карьера стремительно идет в гору. Надежда и ее партнер и жених Стас должны ехать на престижный конкурс в Германию. Надежда ни секунды не сомневается, что из Германии они тоже вернутся победителями, а значит и мировыми звездами. И сыграют свадьбу. Но честолюбивые планы Нади на личную жизнь и профессиональный успех рушатся в одну минуту...

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Список серий 1-го сезона сериала «Сила любви» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
27 сентября 2014
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
27 сентября 2014
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
27 сентября 2014
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
27 сентября 2014
График выхода всех сериалов
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