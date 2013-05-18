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Сила Веры 2013, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сила Веры
Киноафиша Сериалы Сила Веры Сезоны Сезон 1

Сила Веры 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 мая 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сила Веры»

Тридцатилетняя Вера всю жизнь мечтала стать матерью. Но увы, познать счастье материнства ей не дано. Однажды она обнаруживает, что именно это явилось причиной измены мужа: у него есть другая семья, в которой родился ребенок.Вера думает, что никогда не простит этого поступка. Однако жизнь заставляет ее изменить свое решение: спустя время бывший муж, вместе с новой женой, гибнут в автомобильной катастрофе, а ребенок, явившийся причиной одиночества Веры, остается сиротой.Сумеет ли героиня полюбить чужое дитя и понять, что мать это не та, кто родила, а та, кто воспитала?

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Список серий 1-го сезона сериала «Сила Веры» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
18 мая 2013
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
18 мая 2013
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
18 мая 2013
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
18 мая 2013
График выхода всех сериалов
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