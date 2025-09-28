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Крапополис 2023 - 2025, 3 сезон

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Киноафиша Сериалы Крапополис Сезоны Сезон 3

Krapopolis
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 28 сентября 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 1
Продолжительность сезона 30 минут
О чем 3-й сезон сериала «Крапополис»

В 3 сезоне сериала «Крапополис» продолжается история, которая разворачивается в эпоху античности. Обаятельные и никогда не унывающие жители древнегреческого городка наслаждаются веселой жизнью и получают истинное удовольствие от всего, за что берутся. Крапополисом управляет амбициозный и позитивно настроенный отпрыск саморазрушительной богини Делирии. В отличие от других обитателей города, он является смертным. Тираннис никогда не падает духом и с честью выходит из любой сложной ситуации, несмотря на то что на него взвалился целый ворох забот. Но он ответственно подходит к своим королевским обязанностям...

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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График выхода новых серий Крапополис 3 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
TBA
Сезон 3 Серия 1
28 сентября 2025
График выхода всех сериалов
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