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Крапополис 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Крапополис
Киноафиша Сериалы Крапополис Сезоны Сезон 1

Krapopolis
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 23
Продолжительность сезона 11 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Крапополис»

В 1 сезоне сериала «Крапополис» действие происходит в мифической Древней Греции. Непросто приходится главе этого государства – королю Тираннису. Правитель всеми силами пытается построить с нуля один из первых городов для людей. Центральной линией сюжета становится история проблемного семейства, которое состоит из людей, богов и монстров. Все они пытаются совместными усилиями управлять одним из первых в мире государственных образований, при этом искренне пытаясь не поубивать друг друга. Словно в известной басне про лебедя, рака и щуку, каждый из героев отчаянно пытается перетянуть одеяло на себя.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий сериала Крапополис График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Да здравствует Богиня Привлекательности All Hail The Goddess Of Likeability
Сезон 1 Серия 1
24 сентября 2023
Стапербоул The Stuperbowl
Сезон 1 Серия 2
24 сентября 2023
Обмен женами Wife Swamp
Сезон 1 Серия 3
1 октября 2023
Прометей Prometheus
Сезон 1 Серия 4
8 октября 2023
12 разгневанных пастухов коз 12 Angry Goat Herders
Сезон 1 Серия 5
22 октября 2023
Древесные породы Woods-stock
Сезон 1 Серия 6
29 октября 2023
Пожалуйста, Деметра Please Demeter
Сезон 1 Серия 7
5 ноября 2023
Большой человек на гиппокампе Big Man on Hippocampus
Сезон 1 Серия 8
12 ноября 2023
Подземелья и Делирия Dungeons and Deliria
Сезон 1 Серия 9
19 ноября 2023
Хвостатая сказка Тая Ty's Tail Tale
Сезон 1 Серия 10
3 декабря 2023
Тирдра Tyrdra
Сезон 1 Серия 11
17 декабря 2023
Покупайте дешево, продавайте дорого Buy Low, Sell Ty
Сезон 1 Серия 12
7 января 2024
Зараза Contagion
Сезон 1 Серия 13
18 февраля 2024
Затмение Eclipse
Сезон 1 Серия 14
25 февраля 2024
Основные The Majors
Сезон 1 Серия 15
3 марта 2024
Война с Розами War with the Roses
Сезон 1 Серия 16
17 марта 2024
Основные The Majors
Сезон 1 Серия 17
24 марта 2024
Война с розами War with the Roses
Сезон 1 Серия 18
7 апреля 2024
Муза твоей иллюзии Muse Your Illusion
Сезон 1 Серия 19
21 апреля 2024
Принц Бегемот Prince Hippo
Сезон 1 Серия 20
28 апреля 2024
Кризис оливкового масла Olive Oil Crisis
Сезон 1 Серия 21
5 мая 2024
Дело о короне Тиранниса The Tyrannis Crown Affair
Сезон 1 Серия 22
12 мая 2024
Лечебная археология Remedial Archeology
Сезон 1 Серия 23
19 мая 2024
График выхода всех сериалов
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