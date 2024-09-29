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Крапополис 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Крапополис
Киноафиша Сериалы Крапополис Сезоны Сезон 2

Krapopolis
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 29 сентября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 22
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Крапополис»

Во 2 сезоне сериала «Крапополис» продолжается история обитателей древнегреческого государства. Странная семейка, которая состоит из людей, богов и чудовищ, пытается управлять первым городом в мире, стараясь не расправиться друг с другом. У короля Тиранниса весьма необычная семья. Она состоит из обычных людей, божественных созданий и коварных монстров. Ему приходится тратить немало сил и энергии для того, чтобы заправлять одним из первых населенных пунктов в мире. Каждый обитатель городка имеет свои особенности и тайны. Среди местного населения можно встретить русалку, кентавра и прочих созданий, способных поразить воображение.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий сериала Крапополис График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Ледниковая неделя! Ice Week!
Сезон 2 Серия 1
29 сентября 2024
Тор Thor
Сезон 2 Серия 2
6 октября 2024
Орехи Аида Hades Nuts
Сезон 2 Серия 3
20 октября 2024
Мистер Бугенс Mr. Boogens
Сезон 2 Серия 4
27 октября 2024
Крапокалипсис Krapocalypse
Сезон 2 Серия 5
3 ноября 2024
Одиссея национального пасквиля! National Lampoon's The Odyssey!
Сезон 2 Серия 6
10 ноября 2024
Тай Мужчина Женщина Стол Стулья Еда Ty's Man Woman Table Chairs Food
Сезон 2 Серия 7
24 ноября 2024
Шлаб$ Shlub$
Сезон 2 Серия 8
8 декабря 2024
Введите Пророчество Утка Enter Prophecy Duck
Сезон 2 Серия 9
15 декабря 2024
Джон Фэйт стучится в дверь John Fate Comes a Knockin'
Сезон 2 Серия 10
16 февраля 2025
Ставрос вживую и на концертах Stavros Live and in Concert
Сезон 2 Серия 11
23 февраля 2025
Бэби-бум Baby Boom
Сезон 2 Серия 12
2 марта 2025
Большая толстая греческая свадьба Ty Big Fat Greek Wedding
Сезон 2 Серия 13
9 марта 2025
Ловушка для любви, детка! Love Trap, Baby!
Сезон 2 Серия 14
16 марта 2025
Погодная палочка The Weather Stick
Сезон 2 Серия 15
23 марта 2025
Число два Number Twos
Сезон 2 Серия 16
30 марта 2025
Один глаз, одно сердце, она Стюп One Eye One Heart She's Stupe
Сезон 2 Серия 17
6 апреля 2025
Фаворит от прыщей A Pimple Favor
Сезон 2 Серия 18
13 апреля 2025
Мазеда и Кингфуд Mazed and Kingfused
Сезон 2 Серия 19
30 апреля 2025
Неделя любви Love Week
Сезон 2 Серия 20
4 мая 2025
Дон Тиксот Don Tyxote
Сезон 2 Серия 21
11 мая 2025
Тай умер Ty Died
Сезон 2 Серия 22
18 мая 2025
График выхода всех сериалов
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