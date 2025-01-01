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Крапополис, список сезонов

Krapopolis
Год выпуска 2023
Страна США
Эпизод длится 30 минут
Телеканал FOX

Рейтинг сериала

0.0
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6.5 IMDb
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Список сезонов сериала «Крапополис»
Крапополис - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
23 эпизода 24 сентября 2023 - 19 мая 2024
 
Крапополис - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
22 эпизода 29 сентября 2024 - 18 мая 2025
 
Сезон 3 / Season 3
TBA
 
Сезон 4
TBA
 
Сезон 5
TBA
 
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