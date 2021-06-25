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Чистая правда 6 сезон смотреть онлайн

Постер к 6-му сезону сериала Чистая правда
Киноафиша Сериалы Чистая правда Сезоны Сезон 6

Aynen Aynen 18+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 25 июня 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 7
Продолжительность сезона 35 минут
О чем 6-й сезон сериала «Чистая правда»

В 6 сезоне сериала «Чистая правда» Дениз и Нил решили развеяться и пошли в ночной клуб. Но когда девушка вошла в это заведение, она тут же привлекала внимание многих мужчин. Ей это понравилось. Нил отправилась в бар, и там мужчины не переставали сводить с нее своего взгляда. Но все внимание Нил было посвящено только мужу, ведь он самый привлекательный из всех и может сразить наповал любую. Взгляды посторонних мужчин на его жену очень раздражают Дениза, ведь он пришел сюда только потому, что Нил этого захотела. Сейчас Дениз рассчитывает только на то, что с ними не произойдет ничего особенного и они спокойно вернутся домой. 

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий 6-го сезона сериала «Чистая правда» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Серия 1 Episode 1
Сезон 6 Серия 1
25 июня 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 6 Серия 2
25 июня 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 6 Серия 3
2 июля 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 6 Серия 4
2 июля 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 6 Серия 5
9 июля 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 6 Серия 6
9 июля 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 6 Серия 7
16 июля 2021
График выхода всех сериалов
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