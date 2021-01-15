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Чистая правда 5 сезон смотреть онлайн

Постер к 5-му сезону сериала Чистая правда
Киноафиша Сериалы Чистая правда Сезоны Сезон 5

Aynen Aynen 18+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 15 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 7
Продолжительность сезона 35 минут
О чем 5-й сезон сериала «Чистая правда»

В 5 сезоне сериала «Чистая правда» после свадьбы Нил завела дневник. Каждый день она делает записи и рассказывает о том, что ей приходится переживать рядом с мужем и какие чувства она испытывает в своем браке. Дениз в очередной раз допустил оплошность и вернулся домой, будто ничего не случилось. Он показал своей супруге футболку, которая на нем была надета, принес букет цветов и стал рассказывать, что произошло с его телефоном. Затем мужчина заметил в руках у Нил блокнот и начал интересоваться, что она туда пишет. Нил ответила, что у каждого из них могут быть свои тайны. Дениз захотел посмотреть записи, но Нил не позволила этого сделать...

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий 5-го сезона сериала «Чистая правда» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Серия 1 Episode 1
Сезон 5 Серия 1
15 января 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 5 Серия 2
22 января 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 5 Серия 3
29 января 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 5 Серия 4
3 февраля 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 5 Серия 5
10 февраля 2021
Серия 6 Episode 7
Сезон 5 Серия 6
17 февраля 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 5 Серия 7
24 февраля 2021
График выхода всех сериалов
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