Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Чистая правда 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Чистая правда
Киноафиша Сериалы Чистая правда Сезоны Сезон 2

Aynen Aynen 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 17 октября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 8
Продолжительность сезона 40 минут
О чем 2-й сезон сериала «Чистая правда»

Во 2 сезоне сериала «Чистая правда» Нил решила расстаться с Эмиром на некоторое время, а он даже не понял, что случилось. Эмир пришел к ней для того, чтобы во всем разобраться. Он против паузы в отношениях. Нил на самом деле решила просто проверить своего возлюбленного. Ей понравилось, что он сразу прибежал к ней, значит, она ему действительно небезразлична. Затем Нил пригласила Эмира к себе домой, чтобы показать семейный фотоальбом. Девушке тоже хотелось бы узнать побольше о родственниках главного героя, но он начал всячески избегать эту тему. Позже Эмир признался, что считает своих близких ужасными людьми.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
7.5 IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Чистая правда» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
17 октября 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
24 октября 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
31 октября 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
7 ноября 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
14 ноября 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
21 ноября 2019
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
28 ноября 2019
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
16 января 2020
График выхода всех сериалов
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше