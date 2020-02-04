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Чистая правда 3 сезон смотреть онлайн

Постер к 3-му сезону сериала Чистая правда
Киноафиша Сериалы Чистая правда Сезоны Сезон 3

Aynen Aynen 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 4 февраля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 7
Продолжительность сезона 35 минут
О чем 3-й сезон сериала «Чистая правда»

В 3 сезоне сериала «Чистая правда» Нил признательна Джейде за то, что та нашла для нее такого обаятельного соседа. Джейд говорит Нил о том, что Дениз не интересуется женщинами. Нил считает, что парень, скорее всего, недавно разошелся со своей девушкой. Однако Джейда готова поспорить с подругой, что у парня просто нетрадиционная сексуальная ориентация. Нил стала откровенно заигрывать с молодым человеком и расспрашивать его о прошлых отношениях. Тот поделился с Нил некоторыми личными проблемами, на что девушка рассказала и об их с Эмиром интимных трудностях. Вряд ли ее молодому человеку понравилась бы такая откровенность...

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «Чистая правда» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Серия 1 Episode 1
Сезон 3 Серия 1
4 февраля 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 3 Серия 2
11 февраля 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 3 Серия 3
18 февраля 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 3 Серия 4
25 февраля 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 3 Серия 5
3 марта 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 3 Серия 6
10 марта 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 3 Серия 7
17 марта 2020
График выхода всех сериалов
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