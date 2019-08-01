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Чистая правда 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Чистая правда
Киноафиша Сериалы Чистая правда Сезоны Сезон 1

Aynen Aynen 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 августа 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 7
Продолжительность сезона 35 минут
О чем 1-й сезон сериала «Чистая правда»

В 1 сезоне сериала «Чистая правда» действие происходит в Турции. В развлекательном формате представлена история романтических взаимоотношений Эмира и Нил. Молодая пара не так давно состоит в отношениях, а свое первое свидание они провели в уютном заведении, где раздается звон бокалов с игристым вином, а на тарелках появляются изысканные блюда. Молодой человек и девушка невинно беседуют, делятся своими увлечениями и взглядами на жизнь, спорят и пытаются договориться между собой. Однажды Нил невинным тоном спрашивает, что ее бойфренд думает о семейных узах. Так и начинается их история...

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Чистая правда» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
1 августа 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
8 августа 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
15 августа 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
22 августа 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
29 августа 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
5 сентября 2019
Серия 6 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
12 сентября 2019
График выхода всех сериалов
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