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Надежда как свидетельство жизни 2008, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Надежда как свидетельство жизни
Киноафиша Сериалы Надежда как свидетельство жизни Сезоны Сезон 1

Надежда как свидетельство жизни 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 марта 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 52 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Надежда как свидетельство жизни»

Десять лет назад талантливый выпускник юридического института Андрей Митяев решил пойти по стопам отца и стать милиционером. Во время первого дежурства молодой правозащитник пытается задержать вооруженного преступника. Завязывается драка, и раздается выстрел... Потрясенный смертью человека, Андрей уходит из органов и становится адвокатом и опекуном дочери убитого Надежды. Он устраивает девочку в элитный пансион и дает ей образование. Через 10 лет Андрей встречает подросшую Надю и влюбляется в нее. Девушка же считает бывшего милиционера убийцей своего отца и пытается отомстить ему. Но вскоре она понимает, что ненависть успела перерасти в любовь....

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Список серий 1-го сезона сериала «Надежда как свидетельство жизни» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 марта 2008
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 марта 2008
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 марта 2008
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 марта 2008
График выхода всех сериалов
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