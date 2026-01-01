Джон Адамс
Награды
Награды и номинации «Джон Адамс»
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Места съёмок
Вся информация о сериале
Золотой глобус 2009
Лучший мини-сериал или фильм для TV
Победитель
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Miniseries
Победитель
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Победитель
Outstanding Special Visual Effects for a Miniseries, Movie or a Special
Победитель
Outstanding Miniseries
Победитель
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Победитель
Outstanding Special Visual Effects for a Miniseries, Movie or a Special
Победитель
Outstanding Art Direction for a Miniseries or Movie
Победитель
Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Победитель
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Победитель
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Победитель
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Победитель
Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Победитель
Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Победитель
Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Makeup for a Miniseries or a Movie (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special (Original Dramatic Score)
Номинант
Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
