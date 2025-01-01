Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Киноафиша
Сериалы
Джон Адамс
Сезоны
Джон Адамс, список сезонов
John Adams
18+
Год выпуска
2008
Страна
США
Эпизод длится
1 час 10 минут
Телеканал
HBO
Рейтинг сериала
8.8
Оцените
10
голосов
8.4
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Джон Адамс»
Сезон 1 / Season 1
7 эпизодов
16 марта 2008 - 20 апреля 2008
«Спасти рядового Райана» называют лучшим военным фильмом, а историки видят набор грубых киноляпов: где же промахнулся Спилберг?
Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек»
Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
«Горбатая лошадь» или «Необычный вор»: сможете угадать 5 фильмов СССР по иностранным переводам названий? (тест)
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667