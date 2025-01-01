John Dickinson Одна колония не может позволить себе увлечь свои сестринские колонии в водоворот войны. Парламент с радостью захочет остановить боевые действия, как и мы. Они будут искать примирения. Мы должны предложить им оливковую ветвь. Я предлагаю этому собранию рассмотреть скромную и добросовестную петицию, которая будет направлена его Величеству, в которой будет ясно сказано, что колония желает немедленных переговоров и урегулирования этих несчастных споров, и что мы готовы принять меры для достижения этого примирения.

John Adams Время для переговоров прошло. Действия британской армии в Лексингтоне и Конкорде говорят сами за себя. Если мы хотим вернуть наши естественные права как англичан, то мы должны бороться за них.

John Dickinson Я искал наши права в законах природы и нашел их только в законах политического общества. Я искал наши права в конституции английского правительства и нашел их там! Наши права были нарушены, мистер Адамс, это вне обсуждения. Мы должны представить план, чтобы убедить парламент восстановить эти права! Мы хотим стать иностранцами для материнской страны? Нет, господа, мы должны прийти к соглашению с материнской страной. Безусловно, тот же корабль, который унесет наш список жалоб, вернет нам их возмещение.

John Adams Мистер Дикинсон. Моя жена и маленькие дети живут на главной дороге в Бостон, менее чем в пяти милях от всей мощи Британской империи. Должны ли они сидеть и ждать, пока Гейдж и его дикие люди ограбят их дом, их имущество, их жизни? Нет, сэр! Порох и артиллерия — это самые надежные и безошибочные меры примирения, которые мы можем принять!

John Dickinson Если ты загубишь возможность мира, мистер Адамс, я говорю тебе сейчас, на твоих руках будет кровь!

John Adams И я говорю тебе, мистер Дикинсон, что протянуть оливковую ветвь Британии — это мера грубой глупости.

John Dickinson Если вы, люди Новой Англии, продолжите противостоять нашим мерам примирения, вы оставите нам ничего иного, как полностью оторваться от вас и продолжать оппозицию сами по себе.

John Adams Я не сужу о религии ни одного человека, мистер Дикинсон, но ваши квакерские чувства наносят нам грубую беду, сэр. Одно дело — подставить другую щеку, но лечь на землю, как змея, и ползти к центру власти в полном капитуляции — это совершенно другое дело, сэр. И у меня совершенно нет на это stomach, сэр! Совершенно нет!