John DickinsonОдна колония не может позволить себе увлечь свои сестринские колонии в водоворот войны. Парламент с радостью захочет остановить боевые действия, как и мы. Они будут искать примирения. Мы должны предложить им оливковую ветвь. Я предлагаю этому собранию рассмотреть скромную и добросовестную петицию, которая будет направлена его Величеству, в которой будет ясно сказано, что колония желает немедленных переговоров и урегулирования этих несчастных споров, и что мы готовы принять меры для достижения этого примирения.
John AdamsВремя для переговоров прошло. Действия британской армии в Лексингтоне и Конкорде говорят сами за себя. Если мы хотим вернуть наши естественные права как англичан, то мы должны бороться за них.
John DickinsonЯ искал наши права в законах природы и нашел их только в законах политического общества. Я искал наши права в конституции английского правительства и нашел их там! Наши права были нарушены, мистер Адамс, это вне обсуждения. Мы должны представить план, чтобы убедить парламент восстановить эти права! Мы хотим стать иностранцами для материнской страны? Нет, господа, мы должны прийти к соглашению с материнской страной. Безусловно, тот же корабль, который унесет наш список жалоб, вернет нам их возмещение.
John AdamsМистер Дикинсон. Моя жена и маленькие дети живут на главной дороге в Бостон, менее чем в пяти милях от всей мощи Британской империи. Должны ли они сидеть и ждать, пока Гейдж и его дикие люди ограбят их дом, их имущество, их жизни? Нет, сэр! Порох и артиллерия — это самые надежные и безошибочные меры примирения, которые мы можем принять!
John DickinsonЕсли ты загубишь возможность мира, мистер Адамс, я говорю тебе сейчас, на твоих руках будет кровь!
John AdamsИ я говорю тебе, мистер Дикинсон, что протянуть оливковую ветвь Британии — это мера грубой глупости.
John DickinsonЕсли вы, люди Новой Англии, продолжите противостоять нашим мерам примирения, вы оставите нам ничего иного, как полностью оторваться от вас и продолжать оппозицию сами по себе.
John AdamsЯ не сужу о религии ни одного человека, мистер Дикинсон, но ваши квакерские чувства наносят нам грубую беду, сэр. Одно дело — подставить другую щеку, но лечь на землю, как змея, и ползти к центру власти в полном капитуляции — это совершенно другое дело, сэр. И у меня совершенно нет на это stomach, сэр! Совершенно нет!
John DickinsonМы исчерпаем все мирные подходы, мистер Адамс. И мы сделаем это с вашим одобрением или без него, и с одобрением ваших бостонских восставших!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Abigail AdamsПолуголодные рабы строят Капитолий нашей нации. Какое, вообще, добро может выйти из такого места?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John AdamsЯ видел королеву Франции с 18 миллионами ливров алмазов, но заявляю, что все прелести её лица и фигуры, в сочетании с блеском её драгоценностей, не произвели на меня такого впечатления, как этот маленький кустик прямо здесь. Ваша мама всегда говорила, что я недостаточно восхищаюсь обычным, но теперь я понимаю, что стоит мне посмотреть даже на что-то малое, как воображение начинает блуждать по Млечному Пути!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John AdamsЯ не буду добровольно надевать цепи Франции, пока борюсь с теми, что наложила на меня Великая Британия!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Эдвард РатледжЮжная Каролина, от имени своих сестринских колоний...
John AdamsМистер Дюэйн хорошо знает, что примирение было бы столь же приятно для моих наклонностей и столь же выгодно для моих интересов, как и для любого другого человека! Но я не вижу никаких перспектив для этого, никакой вероятности, никакой возможности! И я не могу терпеть лицемерное сердце, которое притворяется, что ожидает мира, когда на самом деле этого не делает.
James DuaneЭтот конгресс не имеет большего права принимать такую резолюцию, чем парламент! Мы должны остерегаться переусердствовать!
John AdamsКогда Демостен... Когда Демостен путешествовал как посол по Греции, чтобы поджечь конфедерацию против тирана Филиппа Македонского, он не шел, мистер Президент...
John HancockМистер Адамс, вы ведете нас в путешествие во времени! Если вы собираетесь отвезти нас к самому созданию, мне следует сообщить своей хозяйке, чтобы она не тратила яйца на мой завтрак!
John AdamsОн не шел, мистер Президент, чтобы предложить соглашение о неимпортировании или неупотреблении.
Edward RutledgeПростите меня за то, что не признал достойного Демостена. Я принял вас за человека из Массачусетса.
John AdamsЗнаете, поведение некоторых штатов с самого начала этого дела дало мне основание подозревать, что это их устойчивая политика оставаться в тени нашей конфедерации, что бы ни произошло, чтобы не навредить своим будущим перспективам? Нет, есть люди в Филадельфии, для которых корабль дороже города, а несколько бочек муки дороже 1000 жизней. Жизней других людей.