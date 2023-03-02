Если муж предпочел другую, психологи рекомендуют брошенной женщине принять ситуацию и отпустить благоверного с миром. Елена так и хотела сделать, когда ее муж Витя променял ее на лучшую подругу Екатерину. Вот только в случае Лены прошлое настигло ее вновь. Спустя месяц Катерина вернула Лене Виктора... инвалидом. Он угодил в автокатастрофу. Мужчина теперь не может передвигаться. Кроме того, он лишился дара речи. Врачи развели руками и дали неутешительные прогнозы женщине, и без того шокированной предательством близких.