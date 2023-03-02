Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Астрал. Проклятие ведьм" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Еще одна попытка полюбить
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Еще одна попытка полюбить

Еще одна попытка полюбить (2023 - …)

Еще одна попытка полюбить 16+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут
О чем сериал

Если муж предпочел другую, психологи рекомендуют брошенной женщине принять ситуацию и отпустить благоверного с миром. Елена так и хотела сделать, когда ее муж Витя променял ее на лучшую подругу Екатерину. Вот только в случае Лены прошлое настигло ее вновь. Спустя месяц Катерина вернула Лене Виктора... инвалидом. Он угодил в автокатастрофу. Мужчина теперь не может передвигаться. Кроме того, он лишился дара речи. Врачи развели руками и дали неутешительные прогнозы женщине, и без того шокированной предательством близких.

В ролях
В ролях
Кристина Убелс
Кристина Убелс
Дмитрий Пчела
Дмитрий Пчела
Анастасия Сорокина
Анастасия Сорокина
Андрей Горбачев
Андрей Горбачев
Кира Кауфман
Кира Кауфман
Мария Столярова
Мария Столярова
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Еще одна попытка полюбить»
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
2 марта 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
2 марта 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
2 марта 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
2 марта 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Еще одна попытка полюбить - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Приложение киноафиши