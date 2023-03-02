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Еще одна попытка полюбить 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Еще одна попытка полюбить
Киноафиша Сериалы Еще одна попытка полюбить Сезоны Сезон 1

Еще одна попытка полюбить 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Еще одна попытка полюбить»

В 1 сезоне сериала «Еще одна попытка полюбить» Лена чувствовала себя абсолютно счастливой в браке. Все изменилось, когда муж шокировал ее сообщением о том, что у него начался роман с ее лучшей подругой Катей. Однако прошел всего месяц, как Катя вновь постучалась в двери Лениного дома. Она вернула ей мужа в инвалидном кресле. Мужчина попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого оказался обездвиженным. Надежды на выздоровление практически нет. Кроме того, он впал в серьезную депрессию в результате предательства своей новой возлюбленной и теперь не хочет жить дальше.

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Список серий 1-го сезона сериала «Еще одна попытка полюбить» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
2 марта 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
2 марта 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
2 марта 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
2 марта 2023
График выхода всех сериалов
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