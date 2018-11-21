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Красная луна, синее солнце 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Красная луна, синее солнце
Киноафиша Сериалы Красная луна, синее солнце Сезоны Сезон 1

Bulgeundal Pureunhae 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 ноября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 32
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Красная луна, синее солнце»

В 1-м сезоне сериала «Красная луна, синее солнце» события развиваются в небольшом корейском городке, где живет и работает молодая женщина У-ген. Она замужем, растит замечательного ребенка и беременна вторым малышом. Все хорошо у героини и в карьере: она трудится консультантом в центре детского развития, где у нее есть возможность зарабатывать деньги, не отвлекаясь от любимой семьи. Но однажды в жизни У-ген происходит непредвиденная трагедия, которую не в силах в полной мере пережить ни одна мать. Семья женщины разваливается, а дни превращаются в сплошное испытание. Но на помощь приходит детектив Чжи Хун, в жизни которого тоже не все гладко.

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Красная луна, синее солнце» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
21 ноября 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
21 ноября 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
22 ноября 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
22 ноября 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
28 ноября 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
28 ноября 2018
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
29 ноября 2018
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
29 ноября 2018
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
5 декабря 2018
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
5 декабря 2018
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
6 декабря 2018
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
6 декабря 2018
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
12 декабря 2018
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
12 декабря 2018
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
13 декабря 2018
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
13 декабря 2018
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
20 декабря 2018
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
20 декабря 2018
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
26 декабря 2018
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
26 декабря 2018
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
27 декабря 2018
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
27 декабря 2018
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
2 января 2019
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
2 января 2019
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
3 января 2019
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
3 января 2019
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
9 января 2019
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
9 января 2019
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
10 января 2019
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
10 января 2019
Серия 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
16 января 2019
Серия 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
16 января 2019
График выхода всех сериалов
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