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Постер сериала Красная луна, синее солнце
Киноафиша Сериалы Красная луна, синее солнце Сезоны

Красная луна, синее солнце, список сезонов

Bulgeundal Pureunhae 16+
Год выпуска 2018
Страна Южная Корея
Эпизод длится 35 минут
Телеканал MBC

Рейтинг сериала

0.0
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7.8 IMDb
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Список сезонов сериала «Красная луна, синее солнце»
Красная луна, синее солнце - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
32 эпизода 21 ноября 2018 - 16 января 2019
 
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