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Красная луна, синее солнце
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Красная луна, синее солнце, список сезонов
Bulgeundal Pureunhae
16+
Год выпуска
2018
Страна
Южная Корея
Эпизод длится
35 минут
Телеканал
MBC
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Рейтинг сериала
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голосов
7.8
IMDb
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Список сезонов сериала «Красная луна, синее солнце»
Сезон 1 / Season 1
32 эпизода
21 ноября 2018 - 16 января 2019
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