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Чудо-доктор 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Чудо-доктор
Киноафиша Сериалы Чудо-доктор Сезоны Сезон 2

Mucize Doktor 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 17 сентября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 36
Продолжительность сезона 72 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Чудо-доктор»

Во 2-м сезоне сериала «Чудо-доктор» продолжается история сироты Али Вефа, гениального врача с синдромом саванта, который сумел воплотить свою мечту и стать успешным хирургом. Но теперь Али столкнулся с трудностями. Он пытается привыкнуть к патологии. Назлы больше не будет помогать ей вернуться в профессию. В то же время к пациентом с необычайно опухолью бьется вся бригада. Но удалить опухоль, не лишив жизни человека, кажется невозможным. Главный герой понимает, что он должен совершить невозможное, если хочет вернуться в хирургию. Для этого ему нужно сделать то, чего он никогда не делал раньше.

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Список серий 2-го сезона сериала «Чудо-доктор» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 29. Bölüm
Сезон 2 Серия 1
17 сентября 2020
Серия 2 30. Bölüm
Сезон 2 Серия 2
24 сентября 2020
Серия 3 31. Bölüm
Сезон 2 Серия 3
1 октября 2020
Серия 4 32. Bölüm
Сезон 2 Серия 4
8 октября 2020
Серия 5 33. Bölüm
Сезон 2 Серия 5
15 октября 2020
Серия 6 34. Bölüm
Сезон 2 Серия 6
22 октября 2020
Серия 7 35. Bölüm
Сезон 2 Серия 7
29 октября 2020
Серия 8 36. Bölüm
Сезон 2 Серия 8
5 ноября 2020
Серия 9 37. Bölüm
Сезон 2 Серия 9
12 ноября 2020
Серия 10 38. Bölüm
Сезон 2 Серия 10
19 ноября 2020
Серия 11 39. Bölüm
Сезон 2 Серия 11
26 ноября 2020
Серия 12 40. Bölüm
Сезон 2 Серия 12
3 декабря 2020
Серия 13 41. Bölüm
Сезон 2 Серия 13
10 декабря 2020
Серия 14 42. Bölüm
Сезон 2 Серия 14
17 декабря 2020
Серия 15 43. Bölüm
Сезон 2 Серия 15
24 декабря 2020
Серия 16 44. Bölüm
Сезон 2 Серия 16
7 января 2021
Серия 17 45. Bölüm
Сезон 2 Серия 17
14 января 2021
Серия 18 46. Bölüm
Сезон 2 Серия 18
21 января 2021
Серия 19 47. Bölüm
Сезон 2 Серия 19
28 января 2021
Серия 20 48. Bölüm
Сезон 2 Серия 20
4 февраля 2021
Серия 21 49. Bölüm
Сезон 2 Серия 21
11 февраля 2021
Серия 22 50. Bölüm
Сезон 2 Серия 22
18 февраля 2021
Серия 23 51. Bölüm
Сезон 2 Серия 23
25 февраля 2021
Серия 24 52. Bölüm
Сезон 2 Серия 24
4 марта 2021
Серия 25 53. Bölüm
Сезон 2 Серия 25
11 марта 2021
Серия 26 54. Bölüm
Сезон 2 Серия 26
18 марта 2021
Серия 27 55. Bölüm
Сезон 2 Серия 27
25 марта 2021
Серия 28 56. Bölüm
Сезон 2 Серия 28
1 апреля 2021
Серия 29 57. Bölüm
Сезон 2 Серия 29
8 апреля 2021
Серия 30 58. Bölüm
Сезон 2 Серия 30
15 апреля 2021
Серия 31 59. Bölüm
Сезон 2 Серия 31
22 апреля 2021
Серия 32 60. Bölüm
Сезон 2 Серия 32
29 апреля 2021
Серия 33 61. Bölüm
Сезон 2 Серия 33
6 мая 2021
Серия 34 62. Bölüm
Сезон 2 Серия 34
13 мая 2021
Серия 35 63. Bölüm
Сезон 2 Серия 35
20 мая 2021
Серия 36 64. Bölüm
Сезон 2 Серия 36
27 мая 2021
График выхода всех сериалов
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