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Чудо-доктор
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Чудо-доктор, список сезонов
Mucize Doktor
16+
Год выпуска
2019
Страна
Турция
Эпизод длится
2 часа 0 минут
Телеканал
FOX Türkiye
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Рейтинг сериала
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Список сезонов сериала «Чудо-доктор»
Сезон 1 / Season 1
28 эпизодов
12 сентября 2019 - 26 марта 2020
Сезон 2 / Season 2
36 эпизодов
17 сентября 2020 - 27 мая 2021
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