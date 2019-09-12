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Чудо-доктор 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Чудо-доктор
Киноафиша Сериалы Чудо-доктор Сезоны Сезон 1

Mucize Doktor 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 сентября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 28
Продолжительность сезона 56 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Чудо-доктор»

В 1-м сезоне сериала «Чудо-доктор» жизнь в хирургическом отделении престижной клиники переворачивается с ног на голову, когда к команде присоединяется странный новый врач. У Али синдром саванта, из-за чего ему непросто общаться с другими людьми, хотя он является феноменальным доктором. Другие врачи сначала относятся к нему с пренебрежением, но его искренность и самоотверженность впоследствии покоряют их. В этой клинике Али находит близких людей, которые становятся для него настоящей семьей. Учитывая, что он был сиротой и воспитывался в детском доме, мужчина всегда мечтал именно об этом.

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Список серий 1-го сезона сериала «Чудо-доктор» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
12 сентября 2019
Серия 2 2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
19 сентября 2019
Серия 3 3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
26 сентября 2019
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
3 октября 2019
Серия 5 5. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
10 октября 2019
Серия 6 6. Bölüm
Сезон 1 Серия 6
17 октября 2019
Серия 7 7. Bölüm
Сезон 1 Серия 7
24 октября 2019
Серия 8 8. Bölüm
Сезон 1 Серия 8
31 октября 2019
Серия 9 9. Bölüm
Сезон 1 Серия 9
7 ноября 2019
Серия 10 10. Bölüm
Сезон 1 Серия 10
14 ноября 2019
Серия 11 11. Bölüm
Сезон 1 Серия 11
21 ноября 2019
Серия 12 12. Bölüm
Сезон 1 Серия 12
28 ноября 2019
Серия 13 13. Bölüm
Сезон 1 Серия 13
5 декабря 2019
Серия 14 14. Bölüm
Сезон 1 Серия 14
12 декабря 2019
Серия 15 15. Bölüm
Сезон 1 Серия 15
19 декабря 2019
Серия 16 16. Bölüm
Сезон 1 Серия 16
26 декабря 2019
Серия 17 17. Bölüm
Сезон 1 Серия 17
9 января 2020
Серия 18 18. Bölüm
Сезон 1 Серия 18
16 января 2020
Серия 19 19. Bölüm
Сезон 1 Серия 19
23 января 2020
Серия 20 20. Bölüm
Сезон 1 Серия 20
30 января 2020
Серия 21 21. Bölüm
Сезон 1 Серия 21
6 февраля 2020
Серия 22 22. Bölüm
Сезон 1 Серия 22
13 февраля 2020
Серия 23 23. Bölüm
Сезон 1 Серия 23
20 февраля 2020
Серия 24 24. Bölüm
Сезон 1 Серия 24
27 февраля 2020
Серия 25 25. Bölüm
Сезон 1 Серия 25
5 марта 2020
Серия 26 26. Bölüm
Сезон 1 Серия 26
12 марта 2020
Серия 27 27. Bölüm
Сезон 1 Серия 27
19 марта 2020
Серия 28 28. Bölüm
Сезон 1 Серия 28
26 марта 2020
График выхода всех сериалов
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