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Киноафиша Сериалы Еще один шанс

Еще один шанс (2009 - 2009)

Еще один шанс 16+
Год выпуска 2009
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 2 часа 52 минуты
О чем сериал

В жизни Полины происходит страшная трагедия: она теряет близких людей. Ее муж и пятилетний сынишка Миша погибают в автомобильной аварии. Сама женщина чудом выживает, но нужна ли ей теперь эта жизнь, когда нет рядом ее любимых мужчин. Полина находится на грани самоубийства. Выйти из жуткой депрессии героине помогает сестра Вера, она советует родить еще одного ребенка. Полине остается лишь найти достойного отца для будущего малыша. Самым подходящим кандидатом оказывается Арсений. Забеременев, Полина немедленно расстается с мужчиной.

В ролях
В ролях
Екатерина Маликова
Екатерина Маликова
Кирилл Сафонов
Кирилл Сафонов
Мария Аниканова
Мария Аниканова
Юрий Батурин
Юрий Батурин
Александр Наумов
Александр Наумов
Оксана Коляденко
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Еще один шанс - Сезон 1 Сезон 1
2009, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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