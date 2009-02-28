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Еще один шанс 2009, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Еще один шанс
Киноафиша Сериалы Еще один шанс Сезоны Сезон 1

Еще один шанс 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 февраля 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 52 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Еще один шанс»

В 1-м сезоне сериала «Еще один шанс» после того, как Полина потеряла своего сына и супруга в дорожно-транспортном происшествии, она хочет наложить на себя руки. Сестра Вера спасает главную героиню, убеждая родить малыша. Полина понимает, что ей нужно найти подходящего претендента в отцы для будущего ребенка. Наиболее достойным кандидатом оказался Арсений. Полина разрывает с ним отношения сразу после того, как узнает, что ждет ребенка. Спустя несколько лет Полина и Арсений снова сталкиваются. Теперь они работают в одной компании. Молодые люди преодолевают недопонимания и снова сходятся...

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Список серий 1-го сезона сериала «Еще один шанс» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
28 февраля 2009
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
28 февраля 2009
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
28 февраля 2009
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
28 февраля 2009
График выхода всех сериалов
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