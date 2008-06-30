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Пером и шпагой 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Пером и шпагой
Киноафиша Сериалы Пером и шпагой Сезоны Сезон 1

Пером и шпагой 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 июня 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Пером и шпагой»

В 1-м сезоне сериала «Пером и шпагой» в 1810 году в Лондон прибывает российский корреспондент Старков. Он хочет собрать как можно больше информации для своей книги о так называемой Семилетней войне, последствия которой до сих пор прокатываются по Европе. Особенно его интересует самая неоднозначная и скандальная историческая фигура – шевалье Шарль де Еон, приехавший к русскому двору накануне войны. Этот человек был не только послом Версаля, но и двойным агентом, шпионом, отчаянным дуэлянтом и любимцем прекрасного пола. А в возрасте 48 лет он сменил мундир на платье, а шпагу – на перо, затерявшись в высшем свете под видом дамы.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Пером и шпагой» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
30 июня 2008
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 июля 2008
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
2 июля 2008
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
3 июля 2008
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
6 июля 2008
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
7 июля 2008
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
8 июля 2008
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
9 июля 2008
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
12 июля 2008
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
13 июля 2008
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
14 июля 2008
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
15 июля 2008
График выхода всех сериалов
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