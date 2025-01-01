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"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
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Пером и шпагой
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Пером и шпагой
12+
Год выпуска
2008
Страна
Россия
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
Россия 1
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
Рейтинг сериала
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голосов
7.3
IMDb
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Список сезонов сериала «Пером и шпагой»
Сезон 1
12 эпизодов
30 июня 2008 - 15 июля 2008
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