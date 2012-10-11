Когда-то опер из управления по борьбе с наркотиками Игорь Ребров пришёл на работу с благими намерениями, но окружающий быт и условия сильно на него повлияли. Когда вокруг все зарабатывают деньги, трудно остаться белой вороной. И Игорь становится «как все»: крышует торговцев, решает вопросы для коммерсантов, организует передачу взяток и помогает рейдерам. Однажды Игоря просят посодействовать в освобождении преступного авторитета. Для решения вопроса он договаривается о своём включении в следственную бригаду. Главным следователем по этому делу оказывается очень принципиальная молодая девушка Ольга Баренцева. С ней нельзя договориться. Она ничего не боится. Игорю приходится действовать осторожно и мягко, втираясь к ней в доверие. В какой-то момент Игорь поймёт, что эта девушка для него много значит – и далеко не только по работе. Судьба поставит его перед выбором. Какой выбор сделает Игорь?