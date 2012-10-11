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Киноафиша Сериалы Предатель

Предатель (2012 - 2012)

Предатель 16+
Год выпуска 2012
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 10 часов 24 минуты
О чем сериал

Когда-то опер из управления по борьбе с наркотиками Игорь Ребров пришёл на работу с благими намерениями, но окружающий быт и условия сильно на него повлияли. Когда вокруг все зарабатывают деньги, трудно остаться белой вороной. И Игорь становится «как все»: крышует торговцев, решает вопросы для коммерсантов, организует передачу взяток и помогает рейдерам. Однажды Игоря просят посодействовать в освобождении преступного авторитета. Для решения вопроса он договаривается о своём включении в следственную бригаду. Главным следователем по этому делу оказывается очень принципиальная молодая девушка Ольга Баренцева. С ней нельзя договориться. Она ничего не боится. Игорю приходится действовать осторожно и мягко, втираясь к ней в доверие. В какой-то момент Игорь поймёт, что эта девушка для него много значит – и далеко не только по работе. Судьба поставит его перед выбором. Какой выбор сделает Игорь?

В ролях
В ролях
Олег Куликович
Олег Куликович
Валерий Полетаев
Яков Шамшин
Яков Шамшин
Роман Полянский
Роман Полянский
Сергей Колос
Сергей Колос
Андрей Зибров
Андрей Зибров
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Предатель - Сезон 1 Сезон 1
2012, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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