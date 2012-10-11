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"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
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Предатель
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Предатель, список сезонов
Предатель
16+
Год выпуска
2012
Страна
Россия
Эпизод длится
52 минуты
Телеканал
НТВ
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
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Список сезонов сериала «Предатель»
Сезон 1
12 эпизодов
11 октября 2012
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