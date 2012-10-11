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Предатель 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Предатель
Киноафиша Сериалы Предатель Сезоны Сезон 1

Предатель 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 октября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Предатель»

В 1-м сезоне сериала «Предатель» в управление по борьбе с наркотрафиком переводится молодой опер Игорь Ребров. Сперва он старается подходить к своей работе со всей ответственностью и справедливостью. Однако система делает свое дело: вскоре Игорь, опасаясь высших чинов, начинает, подобно им, брать взятки и «крышевать» наркоторговцев. Среди прочей подковерной возни его вынуждают посодействовать в освобождении из-под стражи опасного криминального лидера. Игорю удается войти в экспертную группу, вот только следователь по деву оказывается неподкупным. Это отважная и очень принципиальная молодая специалистка Ольга Баренцева.

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Список серий 1-го сезона сериала «Предатель» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
11 октября 2012
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
TBA
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
TBA
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
TBA
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
TBA
График выхода всех сериалов
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