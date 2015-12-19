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Сводные судьбы 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Сводные судьбы
Киноафиша Сериалы Сводные судьбы Сезоны Сезон 1

Сводные судьбы 12+
Оригинальное название Серия 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 декабря 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сводные судьбы»

В 1 сезоне сериала «Сводные судьбы» главный герой, преуспевающий бизнесмен Роберт Шатов, провел молодые годы довольно бурно. Он успел обзавестись тремя дочерьми от разных женщин. Но судьбы девушек озаботили пожилого предпринимателя, лишь когда он узнал о том, что неизлечимо болен. Шатов хочет успеть перед смертью устроить судьбы всех своих взрослых дочерей, которые даже не догадываются о его существовании. Роберт покупает девушкам квартиры на одной лестничной клетке и устраивает все таким образом, что одна получает жилплощадь в наследство, другая – от фирмы, а третья – в аренду на длительный срок на очень выгодных условиях.

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Список серий 1-го сезона сериала «Сводные судьбы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
19 декабря 2015
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
19 декабря 2015
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
19 декабря 2015
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
19 декабря 2015
График выхода всех сериалов
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