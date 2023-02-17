Сериал «Девушка и космонавт» – это научно-фантастическая драма о космическом путешествии и пронесенной через годы любви. Богдан и Никон – курсанты космического училища, которые всю жизнь соревнуются друг с другом: и за сердце прекрасной Марты, и за право отправиться в настоящую межпланетную миссию. Задание достается Никону, однако его корабль бесследно исчезает с радаров. Неожиданно экипаж объявляется через три десятка лет. Причем парень ни на день не постарел и по-прежнему мечтает жениться на Марте.