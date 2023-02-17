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Постер к сериалу Девушка и космонавт
Постер к сериалу Девушка и космонавт
Постер к сериалу Девушка и космонавт
Постер к сериалу Девушка и космонавт
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Киноафиша Сериалы Девушка и космонавт

Девушка и космонавт (2023 - …)

Dziewczyna i kosmonauta 16+
Год выпуска 2023
Страна Польша
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Netflix
О чем сериал

Сериал «Девушка и космонавт» – это научно-фантастическая драма о космическом путешествии и пронесенной через годы любви. Богдан и Никон – курсанты космического училища, которые всю жизнь соревнуются друг с другом: и за сердце прекрасной Марты, и за право отправиться в настоящую межпланетную миссию. Задание достается Никону, однако его корабль бесследно исчезает с радаров. Неожиданно экипаж объявляется через три десятка лет. Причем парень ни на день не постарел и по-прежнему мечтает жениться на Марте.

В ролях
В ролях
Анджей Хыра
Анджей Хыра
Гжегож Даменцки
Магдалена Бочарска
Агнешка Вагнер
Магдалена Целецка
Анна Цешлак
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Девушка и космонавт»
TBA
Сезон 1 Серия 1
17 февраля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Девушка и космонавт - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 1 эпизод
 
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