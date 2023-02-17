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Девушка и космонавт 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Девушка и космонавт
Киноафиша Сериалы Девушка и космонавт Сезоны Сезон 1

Dziewczyna i kosmonauta 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Девушка и космонавт»

В 1 сезоне сериала «Девушка и космонавт» два пилота F-16 дружат и соперничают с первого курса училища. Они оба влюблены в девушку по имени Марта и готовы на все ради ее взаимности. Но в 2023 году НАСА запускает инновационную космическую исследовательскую миссию. Разумеется, и Богдан, и Никон решают попытать свои силы. Проект достается Никону, однако корабль сразу после взлета исчезает с радаров. Парня считают погибшим, и Марта, оплакав его, выходит замуж за Богдана. Но проходит три десятка лет, и экипаж внезапно вновь выходит на связь! Самое удивительное, что сам Никон не постарел ни на день, хотя на Земле уже 2053 год.

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Список серий сериала Девушка и космонавт График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
17 февраля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
17 февраля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
17 февраля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
17 февраля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
17 февраля 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
17 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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