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След оборотня 2010, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала След оборотня
Киноафиша Сериалы След оборотня Сезоны Сезон 1

След оборотня 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 июля 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «След оборотня»

В 1-м сезоне сериала «След оборотня» в небольшом городе на просторах России в собственной квартире убивают известного музыканта и поэта Черепанова. Тело находит его молодая любовница, которую и обвиняют в произошедшем. Однако, когда за дело берется опытный детектив Александр Акинфиев, он предлагает следствию совсем другую версию. Выясняется, что это далеко не первое подобное убийство в районе, просто прежде эти внешне непохожие дела никому не приходило в голову объединить в общее расследование. Акинфиев уверен, что в городе орудует настоящий серийный маньяк, охотящийся на людей искусства.

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Список серий 1-го сезона сериала «След оборотня» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
20 июля 2010
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 июля 2010
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
22 июля 2010
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 июля 2010
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
26 июля 2010
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
27 июля 2010
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
28 июля 2010
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
29 июля 2010
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
30 июля 2010
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
2 августа 2010
График выхода всех сериалов
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