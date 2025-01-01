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Начало, список сезонов
Kai duan
18+
Год выпуска
2022
Страна
Китай
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
Tencent QQ
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Рейтинг сериала
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голосов
8.1
IMDb
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Список сезонов сериала «Начало»
Сезон 1 / Season 1
15 эпизодов
11 января 2022 - 25 января 2022
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