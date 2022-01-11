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Начало 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Начало
Киноафиша Сериалы Начало Сезоны Сезон 1

Kai duan 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 15
Продолжительность сезона 11 часов 15 минут
О чем 1-й сезон сериала «Начало»

В 1-м сезоне сериала «Начало» Ли Ши Цин учится в университете и сегодня по обыкновению опаздывает на занятия. Сяо Хэ Юнь разрабатывает дизайн персонажей и локаций для компьютерных игр, он торопится на важную деловую встречу. Оба героя, прежде незнакомые между собой, в последний момент перед отбытием садятся в один и тот же автобус… и оба погибают в результате теракта вместе с остальными пассажирами. Каково же оказывается их удивление, когда после взрыва… день для них начинается снова! Вскоре они понимают, что, кроме них, никто не помнит о трагедии. А они вынуждены проживать ее, пока не сумеют предотвратить.

Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Начало» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
11 января 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
11 января 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
11 января 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
11 января 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
11 января 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
11 января 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
12 января 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
12 января 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
18 января 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
18 января 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
19 января 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
19 января 2022
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
19 января 2022
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
25 января 2022
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
25 января 2022
График выхода всех сериалов
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