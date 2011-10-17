Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мой любимый призрак" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Сплит
1 постер
Смотрите за 1
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Сплит

Сплит (2011 - 2011)

Спліт 16+
Год выпуска 2011
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 26 минут
Телеканал TET
Продолжительность сериала 17 часов 20 минут
Смотрите за 1
О чем сериал

Сериал «Сплит» – это украинский фэнтези-триллер о войне вампиров и людей. Несколько веков назад между расами заключено перемирие. Теперь вампиры не пьют кровь живых, заменяя ее силами из Источника. Но найти этот Источник может только полукровка, рожденный от союза человека и вампира, – так называемый Пророк. Следующим Пророком должна стать юная девушка Лия, вот только она даже не подозревает, что в ее роду были кровопийцы, и не верит в их существование. Нынешний Пророк Ардек должен подготовить свою преемницу.

В ролях
В ролях
Игорь Миркурбанов
Игорь Миркурбанов
Илья Шидловский
Мария Антонова
Кристина Бродская
Кристина Бродская
Виталий Салтыков
Виталий Салтыков
Мария Ахметзянова
Мария Ахметзянова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сплит - Сезон 1 Сезон 1
2011, 40 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Приложение киноафиши