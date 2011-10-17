Сериал «Сплит» – это украинский фэнтези-триллер о войне вампиров и людей. Несколько веков назад между расами заключено перемирие. Теперь вампиры не пьют кровь живых, заменяя ее силами из Источника. Но найти этот Источник может только полукровка, рожденный от союза человека и вампира, – так называемый Пророк. Следующим Пророком должна стать юная девушка Лия, вот только она даже не подозревает, что в ее роду были кровопийцы, и не верит в их существование. Нынешний Пророк Ардек должен подготовить свою преемницу.