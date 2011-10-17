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Сплит 2011, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сплит
Киноафиша Сериалы Сплит Сезоны Сезон 1

Спліт 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 октября 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 40
Продолжительность сезона 17 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сплит»

В 1 сезоне сериала «Сплит» в центре событий оказывается юная девушка по имени Лия. Она учится в университете, любит родителей и в целом ничем не отличается от своих сверстниц. Вот только в жилах Лии течет не только человеческая, но и вампирская кровь. Будучи полукровкой – сплитом, – она должна стать следующим Пророком вампиров. Ее обязанность – найти Источник силы для кровопийц, который заменяет им человеческую кровь, чтобы остановить непримиримую войну между расами. Но есть проблема: Лия не только не знает о своей сути, но и не верит в «старые сказки». Ее разыскивает нынешний Пророк Ардек, который должен убедить красавицу и подготовить ее к миссии.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Сплит» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
17 октября 2011
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
18 октября 2011
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
19 октября 2011
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
20 октября 2011
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
24 октября 2011
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
25 октября 2011
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
26 октября 2011
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
27 октября 2011
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
31 октября 2011
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
1 ноября 2011
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
2 ноября 2011
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
3 ноября 2011
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
7 ноября 2011
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
8 ноября 2011
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
9 ноября 2011
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
10 ноября 2011
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
14 ноября 2011
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
15 ноября 2011
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
16 ноября 2011
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
17 ноября 2011
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
28 ноября 2011
Серия 22
Сезон 1 Серия 22
29 ноября 2011
Серия 23
Сезон 1 Серия 23
30 ноября 2011
Серия 24
Сезон 1 Серия 24
1 декабря 2011
Серия 25
Сезон 1 Серия 25
5 декабря 2011
Серия 26
Сезон 1 Серия 26
6 декабря 2011
Серия 27
Сезон 1 Серия 27
7 декабря 2011
Серия 28
Сезон 1 Серия 28
8 декабря 2011
Серия 29
Сезон 1 Серия 29
12 декабря 2011
Серия 30
Сезон 1 Серия 30
13 декабря 2011
Серия 31
Сезон 1 Серия 31
14 декабря 2011
Серия 32
Сезон 1 Серия 32
15 декабря 2011
Серия 33
Сезон 1 Серия 33
19 декабря 2011
Серия 34
Сезон 1 Серия 34
20 декабря 2011
Серия 35
Сезон 1 Серия 35
21 декабря 2011
Серия 36
Сезон 1 Серия 36
22 декабря 2011
Серия 37
Сезон 1 Серия 37
26 декабря 2011
Серия 38
Сезон 1 Серия 38
27 декабря 2011
Серия 39
Сезон 1 Серия 39
28 декабря 2011
Серия 40
Сезон 1 Серия 40
29 декабря 2011
График выхода всех сериалов
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