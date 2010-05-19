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Карлос 2010, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Карлос
Киноафиша Сериалы Карлос Сезоны Сезон 1

Carlos 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 мая 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 3
Продолжительность сезона 5 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Карлос»

В 1 сезоне сериала «Карлос» события развиваются в 70-80-е годы минувшего столетия, когда во всем мире начинают появляться первые международные террористические организации. В Японии начинается восстание Красной армии, в Палестине формируется Народный фронт освобождения, а в странах Ближнего и Среднего Востока действуют спецслужбы. Известный венесуэльский террорист Ильич Рамирес Санчес по прозвищу Карлос создает собственную тайную организацию, которая вербует солдат и помогает военными силами всем этим воинствующим организациям одновременно. На чьей он сторона на самом деле, известно лишь ему одному.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Карлос» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Часть 1 Part I
Сезон 1 Серия 1
19 мая 2010
Часть 2 Part II
Сезон 1 Серия 2
25 мая 2010
Часть 3 Part III
Сезон 1 Серия 3
2 июня 2010
График выхода всех сериалов
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