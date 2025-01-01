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Карлос, список сезонов

Carlos 16+
Год выпуска 2010
Страна Франция/Германия
Эпизод длится 1 час 50 минут
Телеканал Canal+

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список сезонов сериала «Карлос»
Карлос - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
3 эпизода 19 мая 2010 - 2 июня 2010
 
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