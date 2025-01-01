Меню
Цитаты из сериала Карлос

Илич Рамирес Санчес, также известный как 'Карлос' Знаешь, почему Карлос — мое боевое имя?
Доктор Вальентин Эрнандес Нет, не знаю.
Илич Рамирес Санчес, также известный как 'Карлос' Потому что президент Карлос Андрес Перес. Он национализировал нефтяную отрасль и шахты. Он перераспределил богатство среди нуждающихся. Считал образование главным оружием третьего мира. Он — революционер.
Доктор Вальентин Эрнандес Его методы сильно отличаются от твоих.
Илич Рамирес Санчес, также известный как 'Карлос' Возможно. Я присоединился к интернациональной борьбе. Но наши убеждения одинаковы.
Доктор Вальентин Эрнандес Он человек мира, с большим уважением к человеческой жизни.
Илич Рамирес Санчес, также известный как 'Карлос' Я тоже. Мужчины чести не должны бояться. Бояться должны только предатели.
Доктор Вальентин Эрнандес Какие предатели?
Илич Рамирес Санчес, также известный как 'Карлос' Ты прекрасно знаешь. Роль Венесуэлы в ОПЕК очень ясна. Роль организации — помогать странам третьего мира в их развитии. Не поддерживать империалистов в сохранении угнетения. Расслабься. Только Амузегар для Ирана и Ямани для Саудовской Аравии должны будут заплатить. Остальные будут пощажены.
Доктор Валентин Эрнандес Извините. Я не мусульманин, и я голоден. Не думаете ли вы, что революции нужны деньги, а не трупы?
Илич Рамирес Санчес, прозванный 'Карлос' Что ты говоришь?
Доктор Валентин Эрнандес Ваши заложники более ценны живыми, чем мертвыми.
Илич Рамирес Санчес, прозванный 'Карлос' Слушай, доктор Эрнандес, давай я скажу прямо. Мне хорошо платят. Мне нечего получать, щадя этих собак. Понял? Приятного аппетита с твоим сэндвичем.
Amie de Carlos Вы пропустили демонстрацию против переворота Пиночета.
Ilich Ramírez Sánchez, aka 'Carlos' Они меня до чёртиков утомляют и не служат никакой цели. Демонстрации никогда ничего не меняют.
Amie de Carlos Чилийцам нужно знать, что мы за ними.
Ilich Ramírez Sánchez, aka 'Carlos' Чилийские генералы и ЦРУ безразличны. К чему привело наше пикетирование переворота в Уругвае? Они всё ещё убивают Тупамарос. Это война. Её нельзя выиграть пикетированием.
Amie de Carlos И как же?
Ilich Ramírez Sánchez, aka 'Carlos' Есть другие методы. Слова ни к чему не приводят. Пора действовать.
Amie de Carlos Какие действия?
Ilich Ramírez Sánchez, aka 'Carlos' Нужно принять решительный шаг.
Amie de Carlos К чему именно?
Ilich Ramírez Sánchez, aka 'Carlos' К революции.
Amie de Carlos Как ты это имеешь в виду? Тайными действиями?
Ilich Ramírez Sánchez, aka 'Carlos' Через сопротивление. Я создал группу. Хочу, чтобы ты присоединился к нам.
Amie de Carlos Какая это группа?
Ilich Ramírez Sánchez, aka 'Carlos' Я пока не могу рассказать. Но мы не нигилисты. Мы хотим сделать добро.
Amie de Carlos Ильич, борьба с капитализмом партизанскими методами — это романтика, но обречена на провал. Хватит отчаянных дел. Они ни к чему не приводят.
Ilich Ramírez Sánchez, aka 'Carlos' Значит, мы ничего не делаем?
Amie de Carlos Так значит, это то, что я делаю?
Ilich Ramírez Sánchez, aka 'Carlos' Вы говорите о политике в лондонских кафе. Это ответ? Пока они убивают наших товарищей в Чили и Иордании. Я говорил тебе, что видел.
Amie de Carlos Баланс сил против нас.
Ilich Ramírez Sánchez, aka 'Carlos' Миф.
Amie de Carlos Не правда. Посмотри на Че! Он погиб. Несмотря на его опыт!
Ilich Ramírez Sánchez, aka 'Carlos' Зачем бороться с правыми в Латинской Америке? Думаешь, диктаторы Латинской Америки действуют сами по себе? Гринго тянут за ниточки. Свергнув их — империализм всё равно победит! Я выступаю за интернационалистскую борьбу, объединяющую революционеров по всему миру. Посмотри, как Вьетконг опозорил гринго. Раздавил их, как г#####. Баланс сил не против нас. Бой, который я предлагаю, приведет нас к славе.
Amie de Carlos Слава? Это то, чего ты хочешь. Чтобы тобой восхищались! Именно это движет тобой. Буржуазная надменность, скрытая за революционной риторикой! Просто ещё один эгоистичный мелкобуржуазный тип!
Ilich Ramírez Sánchez, aka 'Carlos' Я говорю о настоящей славе. Не о том, о чём твердят сионистские СМИ. Но удовольствие от выполнения своего долга молча. За каждой пулей, которую мы выпустим, будет идея. Потому что мы действуем в гармонии с совестью. Ты говоришь, что я высокомерен? Думаю, что да. За защиту невинных. Знаешь что? Ты будешь слышать моё имя часто. Более того, это уже не Илич. Моё имя — Карлос.
Илич Рамирес Санчес, он же 'Карлос' Меня зовут Карлос. Вы, возможно, слышали обо мне.
Ильич_ramírez_Sánchez, известный как 'Карлос' Андре пропал.
Подруга Карлоса Он в Ливане?
Ильич_ramírez_Sánchez, известный как 'Карлос' Он в панике.
Подруга Карлоса Может, он прячется.
Ильич_ramírez_Sánchez, известный как 'Карлос' Точно. Какая ерунда. С ним все хуже и хуже.
Подруга Карлоса Не преувеличивай.
Ильич_ramírez_Sánchez, известный как 'Карлос' Я не преувеличиваю. Он ставит нас под угрозу. Посмотри, что произошло в Орли! Он безответственный!
Подруга Карлоса Ты раньше не жаловалась.
Ильич_ramírez_Sánchez, известный как 'Карлос' Я была дура! Но я их предупреждала о нём. Этот му#ак опасен. Я говорю это уже давно.
Илич Рамирес Санчес, также известный как 'Карлос' Я собираюсь тебя убить. Пока нет. Ты умный человек и понимаешь все тонкости политики так же, как и я. Ты знаешь, что в конечном счете мы просто пешки в игре истории, не так ли? Я – солдат. У меня нет дома, я живу в палатке, моя единственная миссия – вести своих людей к победе. Сегодня у меня 40 групп коммандос по всему миру, готовых действовать, как только я отдам приказ. Это люди с решимостью, и они готовы жертвовать собой ради дела и ради окончательной победы. Вот кто я. А ты – стратег, и шахматная доска, на которой ты играешь, настолько велика, как сама планета, и я это полностью уважаю, потому что, на самом деле, мы с тобой много раз оказывались на одной стороне. На стороне антиимпериалистической борьбы и палестинского дела. Но, к сожалению, сегодня мы не на этой стороне, потому что, сняв нефтяное эмбарго, ты предал наше дело. Ты стал на сторону Вашингтона, и всегда приходит время, когда человек должен отвечать за свои поступки, и это время, шейх Ямани, пришло для тебя сегодня. Тебе придется заплатить за политические решения Саудовской Аравии. И ты знаешь, что ждет предателей. Смерть. Теперь молись. Знаешь что, я буду с тобой откровенен, потому что ты и я – мужчины одного калибра. Ты и я знаем, что если австрийское правительство не будет уважать наш ультиматум, у меня не будет выбора, и без колебаний я лично казню тебя и выброшу твое тело в окно. Но я также знаю, что человек твоего умственного уровня не будет держать этого против меня. Потому что, в конце концов, ты очень хорошо знаешь нашу борьбу. Ты осознаешь ее величие и благородство.
Шейх Ямани Как ты можешь просто сидеть здесь холодно, говорить мне, что собираешься меня казнить, и ожидать, что я не буду этого держать против тебя? Какую игру ты играешь? Что ты пытаешься от меня получить?
Илич Рамирес Санчес, также известный как 'Карлос' Зачем мне тебя давить? В данный момент, зачем мне тебя давить? Я хочу давление на австрийское правительство, чтобы они убрались отсюда, а не на тебя!
Ryiadh el-Azzawi [говоря о Энджи, которая получила ранение] Он в машине скорой помощи. На пути в аэропорт.
Ilich Ramírez Sánchez, aka 'Carlos' Мы не уедем, пока он не будет на борту. Поняли?
Anis Naccache 'Khalid' Крайский сдержал своё слово.
Ilich Ramírez Sánchez, aka 'Carlos' Конечно. Если бы мы попросили танец живота, он бы и это сделал.
Илич Рамирес Санчес, aka 'Карлос' До победы всегда!
Абделазиз Бутефлика Я не ожидал увидеть тебя так скоро.
Ильич Рамирес Санчес, или 'Карлос' Извини, что разбудил тебя так поздно.
Абделазиз Бутефлика Так дела не пошли по плану в Триполи.
Ильич Рамирес Санчес, или 'Карлос' Ливийцы предали наше дело.
Абделазиз Бутефлика Я не думаю, что твоё дело - это наше.
Ильич Рамирес Санчес, или 'Карлос' Наш пилот на пределе сил. И самолёт не может долететь до нашего назначения. Дайте нам дальнемагистральный самолёт, и мы уедем из вашей жизни.
Абделазиз Бутефлика Саудиты - наши союзники. Иранцы тоже. Мы не можем подвергать их министров опасности.
Ильич Рамирес Санчес, или 'Карлос' Вы ставите их под угрозу, отказывая нам в условиях.
Абделазиз Бутефлика Если всё пойдёт не так, как надо, под угрозой окажется ваша жизнь и жизнь ваших людей. Дотроньтесь до волоса Ямани на нашей земле - и вы все мертвы. Понятно? Будьте реалистами. Саудиты слишком сильны. Ни одна страна не рискнёт помочь вам. Вы не сможете попасть в Багдад. Что Тунис предлагает? Ничего. Что Ливия предлагает? Ничего. Я предлагаю почётный выход, который может выглядеть как победа. Вчера я упоминал определённую сумму. Уверен, что саудиты удвоят её. Может ли ваше дело, чем бы оно ни было, плюнуть на 20 миллионов долларов?
Ильич Рамирес Санчес, или 'Карлос' Какая гарантия?
Абделазиз Бутефлика Слово Алжира.
Ильич Рамирес Санчес, или 'Карлос' Вы доказали, что оно ничего не стоит.
Абделазиз Бутефлика Тогда слово Банка Алжира! Если вы согласны, мы откроем счёт на имя вашей группы. Деньги будут переведены в течение нескольких часов.
Ильич Рамирес Санчес, или 'Карлос' Мою группу нельзя называть.
Абделазиз Бутефлика Тогда от вашего имени. Разберитесь с господином Хаддадом. Мы его хорошо знаем. Он discreet, осторожен с лишней рекламой. Но определённо не равнодушен к деньгам.
Ганс-Йоахим Клейн 'Энжи' Карлос меня пугает. Жизнь для него ничего не значит.
Вильфред Бёзе 'Бони' Он солдат. Лидер. Ты под его командованием.
Ганс-Йоахим Клейн 'Энжи' Я политический милитан. Я ненавижу армии и солдат. Я борюсь за дело.
Вильфред Бёзе 'Бони' Он тоже.
Ганс-Йоахим Клейн 'Энжи' Жаль, что я не так уверен.
Илич Рамирес Санчес, он же 'Карлос' Что эти дурацкие японцы замышляют?
Галерист Что происходит?
Галерист Время вышло. Никто не мёртв.
Галерист Фуруя разве не в Голландии?
Илич Рамирес Санчес, он же 'Карлос' И что с того? Нет ни самолета, ни экипажа! Это бесполезно.
Галерист Что ты будешь делать?
Илич Рамирес Санчес, он же 'Карлос' Действуй за них. Алжирским стилем. Внезапный кровавый террор.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Эдгар Рамирес
Эдгар Рамирес
Edgar Ramirez
Алехандро Арройо
Хуана Акоста
Хуана Акоста
Juana Acosta
Аббе Замани
Кристоф Бах
Christoph Bach
Алеша Стэйделманн
Aljoscha Stadelmann
