Абделазиз Бутефлика Я не ожидал увидеть тебя так скоро.

Ильич Рамирес Санчес, или 'Карлос' Извини, что разбудил тебя так поздно.

Абделазиз Бутефлика Так дела не пошли по плану в Триполи.

Ильич Рамирес Санчес, или 'Карлос' Ливийцы предали наше дело.

Абделазиз Бутефлика Я не думаю, что твоё дело - это наше.

Ильич Рамирес Санчес, или 'Карлос' Наш пилот на пределе сил. И самолёт не может долететь до нашего назначения. Дайте нам дальнемагистральный самолёт, и мы уедем из вашей жизни.

Абделазиз Бутефлика Саудиты - наши союзники. Иранцы тоже. Мы не можем подвергать их министров опасности.

Ильич Рамирес Санчес, или 'Карлос' Вы ставите их под угрозу, отказывая нам в условиях.

Абделазиз Бутефлика Если всё пойдёт не так, как надо, под угрозой окажется ваша жизнь и жизнь ваших людей. Дотроньтесь до волоса Ямани на нашей земле - и вы все мертвы. Понятно? Будьте реалистами. Саудиты слишком сильны. Ни одна страна не рискнёт помочь вам. Вы не сможете попасть в Багдад. Что Тунис предлагает? Ничего. Что Ливия предлагает? Ничего. Я предлагаю почётный выход, который может выглядеть как победа. Вчера я упоминал определённую сумму. Уверен, что саудиты удвоят её. Может ли ваше дело, чем бы оно ни было, плюнуть на 20 миллионов долларов?

Абделазиз Бутефлика Слово Алжира.

Ильич Рамирес Санчес, или 'Карлос' Вы доказали, что оно ничего не стоит.

Абделазиз Бутефлика Тогда слово Банка Алжира! Если вы согласны, мы откроем счёт на имя вашей группы. Деньги будут переведены в течение нескольких часов.

Ильич Рамирес Санчес, или 'Карлос' Мою группу нельзя называть.