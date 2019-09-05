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Миссии 2017 - 2021 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Миссии
Киноафиша Сериалы Миссии Сезоны Сезон 2

Missions 18+
Оригинальное название Season 2
Название Серия 2
Премьера сезона 5 сентября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Миссии»

Во 2 сезоне сериала «Миссии» пять лет спустя и, по всей видимости, далеко от Красной планеты, Жанна пытается связаться с выжившим во время спасательной операции Саймоном. В Космическом центре Мейера сотрудники занимаются организацией следующего полета на Марс и подготовкой новых членов экипажа. Миссия начинается. В то время, как космический корабль приближается к Красной планете, у Алессандры появляются очередные видения. Жанна сталкивается с последствиями гибели Атара. Она имеет дело с загадочным мужчиной, который, кажется, отлично ее знает. Психологу предстоит разобраться в происходящем.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Миссии» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Рассвет Aube
Сезон 2 Серия 1
5 сентября 2019
Возврат Retours
Сезон 2 Серия 2
5 сентября 2019
Эволюция Evolution
Сезон 2 Серия 3
12 сентября 2019
Проход Passage
Сезон 2 Серия 4
12 сентября 2019
Реплики Répliques
Сезон 2 Серия 5
19 сентября 2019
Алиса Alice
Сезон 2 Серия 6
19 сентября 2019
Ярость Furie
Сезон 2 Серия 7
26 сентября 2019
Другой Autres
Сезон 2 Серия 8
26 сентября 2019
Архитекторы Architectes
Сезон 2 Серия 9
3 октября 2019
Сингулярность Singularité
Сезон 2 Серия 10
3 октября 2019
График выхода всех сериалов
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