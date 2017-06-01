Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Миссии 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Миссии
Киноафиша Сериалы Миссии Сезоны Сезон 1

Missions 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 июня 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Миссии»

В 1 сезоне сериала «Миссии» научно-исследовательская экспедиция европейских космонавтов на Марс неожиданно для них самих превратилась в спасательную операцию. Лучшие специалисты долгое время готовились к легендарному событию — полету на Красную планету. В их числе — психолог Жанна Ренуар, которая наблюдает за душевным состоянием членов команды на борту космического лайнера. Все меняется, когда спонсор полета сообщает им, что много лет назад астронавты из Америки уже побывали на Марса, но без вести исчезли на его поверхности. Главная задача команды Ренуар — найти следы своих коллег. 

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Миссии» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Одиссей Ulysse
Сезон 1 Серия 1
1 июня 2017
Марс Mars
Сезон 1 Серия 2
1 июня 2017
Выживший Survivant
Сезон 1 Серия 3
8 июня 2017
Пьер Pierre
Сезон 1 Серия 4
8 июня 2017
Альянс Alliance
Сезон 1 Серия 5
15 июня 2017
Ирэн Irène
Сезон 1 Серия 6
15 июня 2017
Вина Faute
Сезон 1 Серия 7
22 июня 2017
Феникс Phénix
Сезон 1 Серия 8
22 июня 2017
Володя Volodia
Сезон 1 Серия 9
29 июня 2017
Буря Orage
Сезон 1 Серия 10
29 июня 2017
График выхода всех сериалов
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше