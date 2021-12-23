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Миссии 2017 - 2021, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Миссии
Киноафиша Сериалы Миссии Сезоны Сезон 3

Missions 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 23 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 20 минут
О чем 3-й сезон сериала «Миссии»

В 3 сезоне сериала «Миссии» Сэм возвращается с Красной планеты в гордом одиночестве и обнаруживает, что планета Земля изменилась по сравнению с той, которую он покинул. Даже то ограниченное количество полученной информации, которой он мог бы поделиться с другими людьми, кажется полнейшим безумием. Провокационная встреча пробуждает болезненные воспоминания Питера, который пытается контролировать Сэма, но в их жизни вмешивается сама судьба. Жанна терзается недоверием ко всему происходящему. Питер делится своей теорией о том, что происходит, пытаясь объяснить ее тревожное состояние.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «Миссии» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Бритва Оккама Le rasoir d'Ockham
Сезон 3 Серия 1
23 декабря 2021
Ключ La clé
Сезон 3 Серия 2
23 декабря 2021
С пустыми руками Les mains vides
Сезон 3 Серия 3
23 декабря 2021
Святилище Le sanctuaire
Сезон 3 Серия 4
23 декабря 2021
Теогония Théogonie
Сезон 3 Серия 5
23 декабря 2021
Une Séparation
Сезон 3 Серия 6
23 декабря 2021
Le Sanctuaire
Сезон 3 Серия 7
23 декабря 2021
Le Cercle
Сезон 3 Серия 8
23 декабря 2021
Mémoires du Futur
Сезон 3 Серия 9
23 декабря 2021
Théogonie
Сезон 3 Серия 10
23 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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